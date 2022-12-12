12 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne yoğun ilgi! Eşyaları burada sergileniyor

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne yoğun ilgi! Eşyaları burada sergileniyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2022 14:38
Aydın'da Adnan Menderes'in anılarının yaşatıldığı Demokrasi Müzesi, binlerce yerli ve yabancı turist ağırladı. Müzede sergilenen eşyalar ise ziyaretçileri adeta otobiyografi turuna çıkarıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret zammı enflasyona fark atacak
"Asgari ücret zammı enflasyona fark atacak"
Baka Akar’dan Yunanistan’a uyarı!
Baka Akar'dan Yunanistan'a uyarı!
6 yıldır taksicilik yapıyor!
6 yıldır taksicilik yapıyor!
İşte Adnan Menderes’in kaderini değiştiren masa!
İşte Adnan Menderes'in kaderini değiştiren masa!
Mavi tik uygulaması nasıl olacak?
Mavi tik uygulaması nasıl olacak?
Seralar su altında kaldı
Seralar su altında kaldı
Battal İlgezdi’ye tepki
Battal İlgezdi'ye tepki
Kılıçdaroğlu’na TOGG tepkisi!
Kılıçdaroğlu'na TOGG tepkisi!
Yunanistan’ın korkulu rüyası!
Yunanistan'ın korkulu rüyası!
Türk cerrahtan tersine beyin göçü!
Türk cerrahtan tersine beyin göçü!
Avrupa Fas-Fransa maçına hazırlanıyor!
Avrupa Fas-Fransa maçına hazırlanıyor!
Kılıçdaroğlu istismar yanıtı!
Kılıçdaroğlu istismar yanıtı!
Daha Fazla Video Göster