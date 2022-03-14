14 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adliyeye sevk sırasında kaçan FETÖ firarisi yakalandı

Adliyeye sevk sırasında kaçan FETÖ firarisi yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2022 14:59
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adliyeye sevki esnasında 1 Mart'ta firar eden hükümlü Mustafa C., polisin uygulaması sırasında kovalamaca sonucu Maltepe'de yakalandı. Mustafa C. cezaevine gönderildi.
Harita yeniden mi şekillenecek? Saldırı yoğunluğu sınır hattında
Harita yeniden mi şekillenecek? Saldırı yoğunluğu sınır hattında
Kiev’de arka arkaya saldırılar!
Kiev’de arka arkaya saldırılar!
Donetsk’e füze saldırısı! Çok sayıda ölü var
Donetsk'e füze saldırısı! Çok sayıda ölü var
FETÖ firarisi yakalandı
FETÖ firarisi yakalandı
Kiev’e füzenin düşme anı kamerada!
Kiev'e füzenin düşme anı kamerada!
Başkan Erdoğan’dan sağlıkçılara müjdeler!
Başkan Erdoğan'dan sağlıkçılara müjdeler!
MSB paylaştı! Heyecan dolu anlar
MSB paylaştı! Heyecan dolu anlar
Müjdeleri tek tek açıkladı
Müjdeleri tek tek açıkladı
Eastmed çöktü tek rota Türkiye
Eastmed çöktü tek rota Türkiye
Kritik ziyaret! Türkiye’ye geliyor
Kritik ziyaret! Türkiye’ye geliyor
Yerli ve milli torpido Akya’dan büyük başarı
Yerli ve milli torpido Akya’dan büyük başarı
Yeni düzenlemeye muhalefet nasıl bakıyor?
Yeni düzenlemeye muhalefet nasıl bakıyor?
Daha Fazla Video Göster