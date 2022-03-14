14 Mart 2022, Pazartesi
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Adliyeye sevk sırasında kaçan FETÖ firarisi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adliyeye sevki esnasında 1 Mart'ta firar eden hükümlü Mustafa C., polisin uygulaması sırasında kovalamaca sonucu Maltepe'de yakalandı. Mustafa C. cezaevine gönderildi.