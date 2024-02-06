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Adliye'de terör saldırısı önlendi! Uzman isim A Haber'de teröristlerin adliye'ye geliş güzergahını anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2024 18:47
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na terör saldırısı girişimi son anda engellendi. Olayda biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaş Dilfiraz K.'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist öldürülürken, saldırı ve çatışma anları kameralara yansıdı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman saldırının detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı. İşte detaylar...
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