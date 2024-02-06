Adliye’de terör saldırı önlendi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırı girişime yönelik açıklamalarda bulundu

Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Terörist oldukları anlaşılınca kaçmaya başladılar." dedi. Terör eylemiyle ilgili 34 kişinin gözaltına alındığını bildiren Tunç, "Saldırıyla ilgili 1 Başsavcı vekili ve 5 savcımız görevlendirildi." ifadelerini kullandı.

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