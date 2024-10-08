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Adli Tıp Cem Garipoğlu'nun raporunu ne zaman açıklayacak?

Adli Tıp Cem Garipoğlu'nun raporunu ne zaman açıklayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 09:37
Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen, katil zanlısı Cem Garipoğlu ile ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Mezarı açılan Garipoğlu'nun DNA örnekleri için gözler Adli Tıp kurumunda. Peki raporunu ne zaman açıklanacak? A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
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