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Adıyman’da göle yakın arazilerde kot farkı oluştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 14:46
6 Şubat'ta Gölbaşı'nda 3 binden fazla bina yıkıldı. Zemin sıvılaşmasının yaşandığı ilçede bazı bölgeler imara kapatıldı.
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Göle yakın arazilerde kot farkı oluştu
Göle yakın arazilerde kot farkı oluştu
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