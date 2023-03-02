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Adıyaman’daki Askerhan Köyü'nde depremin izleri! Köy 1 metre yükseldi

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 15:23
A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Askerhan Köyünde depremin izini sürdü. Fay hattı üzerine kurulu olan köyün bir kısmında yükselme oldu. İşte o görüntüler…
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Köy 1 metre yükseldi
Köy 1 metre yükseldi
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