Adıyaman’da yeni konutlar nereye yapılacak?

Asrın felaketinde depremlerin en çok etkilediği illerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman'da yeni konutlar için Karadağ bölgesinde zemin etüt çalışması yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN