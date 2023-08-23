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Adıyaman’da yeni deprem konutlarının temeli atılıyor

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 11:54
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da bugün yeni deprem konutlarının temeli atılıyor. Adıyaman'da kaç deprem konutunun temeli atılacak?  Detayları orada bulunan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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