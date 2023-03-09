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Adıyaman'da tam donanımlı 500 konteynerlik kent kuruldu

A Haber
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Giriş: 09.03.2023 09:39
Güncelleme:09.03.2023 09:40
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Adıyaman'da tam donanımlı 500 konteynerlik kent kuruldu. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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