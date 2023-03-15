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Adıyaman'da selde bir can kaybı! Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç A Haber'de son durumu anlattı

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 11:08
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç bölgedeki son durumu A Haber'de anlattı. Kılınç, "Son yılların en fazla yağışını alıyoruz. Çadırı su alan vatandaşlarımızı daha uygun mekanlara transfer ediyoruz. Urfa bizden daha kötü. Etrafta da problem olunca araç konusunda sıkıntımız var. Merkezde olumsuz bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.
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