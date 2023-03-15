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Adıyaman'da selde bir can kaybı

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Giriş: 15.03.2023 10:41
Vali Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
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