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Adıyaman'da konteyner kent kuruluyor

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 13:54
Adıyaman'da kurulan konteyner kente ilişkin son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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