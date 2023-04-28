Adıyaman’da enkaz kaldırma tamamlandı!

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da enkazın tamamı kaldırılırken acil yıkılacak binalar da yıkıldı. Son durumu bölgede çalışmaları takip eden A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

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