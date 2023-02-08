08 Şubat 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adıyaman’da çadır kent kuruldu! Havadan insani yardım yapılıyor
Son dakika haberleri… 2 büyük depremle büyük hasar alan illerden olan Adıyaman’da vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor. Bölgeden vatandaşlar için çadır kent kuruldu, battaniye ve yorgan yardımları yapıldı. Isıtıcı tedarikleri sağlanıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.