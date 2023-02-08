Adıyaman’da çadır kent kuruldu! Havadan insani yardım yapılıyor

Son dakika haberleri… 2 büyük depremle büyük hasar alan illerden olan Adıyaman’da vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor. Bölgeden vatandaşlar için çadır kent kuruldu, battaniye ve yorgan yardımları yapıldı. Isıtıcı tedarikleri sağlanıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN