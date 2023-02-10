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Adıyaman’da Ak ailesi 104. saatte enkazdan çıkarılıyor | 8 aylık ve ailesi...

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 12:20
Adıyaman’da Ak ailesi 104. saatte enkazdan çıkarıldı. A Haber o anları havadan görüntüledi. Eyüp Ak’ın kızı Derya “Çok şükür, şükürler olsun kaç gündür bunu bekliyorduk. Yorgunum ama çıkacağım Allah’ın izniyle demişti ve çıktı.” ifadelerini kullandı.
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Adıyaman’da Ak ailesi 104. saatte enkazdan çıkarılıyor
Adıyaman’da Ak ailesi 104. saatte enkazdan çıkarılıyor
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