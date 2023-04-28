28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adıyaman’da 2 bin 550 yapının olacağı prefabrik konutlarda sona gelindi

Adıyaman’da 2 bin 550 yapının olacağı prefabrik konutlarda sona gelindi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2023 13:13
Güncelleme:28.04.2023 13:25
Adıyaman'daki prefabrik konutlarda son aşamaya gelindi. 2 bin 550 prefabrik yapının yer alacağı geçici yaşam merkezlerinde çalışmalar sürüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur'un konuğu olan AFAD Başkanı Yunus Sezer değerlendirdi. Sezer, “Büyük bir afet ile karşı karşıyayız. 11 ilimizde konteyner kentler kuruluyor. İlk etapta çadır kentler kuruldu, şimdi orada yaşatan vatandaşlarımızı konteyner almaya çalışıyoruz. Burada altyapı ile beraber çok büyük bir çalışma var. Koca koca şehirler inşa ediyoruz. Adıyaman’da 2 bin 800 yakın yapının olduğu alanda beraberiz, çalışmaları takip ediyoruz. Eksikleri tamamlıyor bundan sonra yapılacakları planlıyoruz. Şu anda 80 bin konteynere ulaştık şu anda. Bunlar kurumu yapılanlar. Çadır olarak 801 bin çadır kuruldu. İhtiyacı ve isteği olan her vatandaşımızın yanındayız.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Prefabrik konutlarda sona gelindi
Prefabrik konutlarda sona gelindi
Taşımalı seçmen modeli
Taşımalı seçmen modeli
Batı medyasında kaos ve darbe çağrısı
Batı medyasında kaos ve darbe çağrısı
Türkeş’in dava arkadaşından ülkücülere çağrı
Türkeş’in dava arkadaşından ülkücülere çağrı
TEKNOFEST 2023 heyecanı! Flaş açıklamalar
TEKNOFEST 2023 heyecanı! Flaş açıklamalar
2 dakikada Ankara’dan Sivas’a!
2 dakikada Ankara'dan Sivas'a!
Çiftçilere özel prim desteği!
Çiftçilere özel prim desteği!
Anket şirketleri için sert sözler
Anket şirketleri için sert sözler
Son 20 yılda Türkiye oyun kurucu ülke oldu!
Son 20 yılda Türkiye oyun kurucu ülke oldu!
MİT’ten PKK/YPG’ye nokta operasyon
MİT’ten PKK/YPG’ye nokta operasyon
Hangi projelere ne ad verildi?
Hangi projelere ne ad verildi?
Sudan’da Türk tahliye uçağına ateş açıldı
Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı
Daha Fazla Video Göster