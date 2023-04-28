Adıyaman’da 2 bin 550 yapının olacağı prefabrik konutlarda sona gelindi

Adıyaman'daki prefabrik konutlarda son aşamaya gelindi. 2 bin 550 prefabrik yapının yer alacağı geçici yaşam merkezlerinde çalışmalar sürüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur'un konuğu olan AFAD Başkanı Yunus Sezer değerlendirdi. Sezer, “Büyük bir afet ile karşı karşıyayız. 11 ilimizde konteyner kentler kuruluyor. İlk etapta çadır kentler kuruldu, şimdi orada yaşatan vatandaşlarımızı konteyner almaya çalışıyoruz. Burada altyapı ile beraber çok büyük bir çalışma var. Koca koca şehirler inşa ediyoruz. Adıyaman’da 2 bin 800 yakın yapının olduğu alanda beraberiz, çalışmaları takip ediyoruz. Eksikleri tamamlıyor bundan sonra yapılacakları planlıyoruz. Şu anda 80 bin konteynere ulaştık şu anda. Bunlar kurumu yapılanlar. Çadır olarak 801 bin çadır kuruldu. İhtiyacı ve isteği olan her vatandaşımızın yanındayız.” dedi.

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