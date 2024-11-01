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Adım adım TUSAŞ saldırısı! Ankara’da 20 saat telefonsuz dolaştılar

Adım adım TUSAŞ saldırısı! Ankara’da 20 saat telefonsuz dolaştılar

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 13:30
TUSAŞ saldırısını düzenleyen biri kadın iki teröristin içi silah dolu sırt çantalarıyla Ankara'da yirmi saat dolaştığı ortaya çıktı. Teröristlerin cep telefonu dahil hiçbir iletişim cihazı taşımadığı tespit edildi. A Haber muhabiri Murat Sekban soruşturmadaki yeni bilgileri aktardı.
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