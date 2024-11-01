Adım adım TUSAŞ saldırısı! Ankara’da 20 saat telefonsuz dolaştılar

TUSAŞ saldırısını düzenleyen biri kadın iki teröristin içi silah dolu sırt çantalarıyla Ankara'da yirmi saat dolaştığı ortaya çıktı. Teröristlerin cep telefonu dahil hiçbir iletişim cihazı taşımadığı tespit edildi. A Haber muhabiri Murat Sekban soruşturmadaki yeni bilgileri aktardı.

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