15 Mart 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Adım adım Terörsüz Türkiye'ye doğru! Diyarbakır halkı ne diyor?
Adım adım Terörsüz Türkiye’ye doğru! Diyarbakır halkı ne diyor?

Adım adım Terörsüz Türkiye'ye doğru! Diyarbakır halkı ne diyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2025 10:02
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröristbaşı terörün bittiğini, örgütün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" sözlerinin ardından. Yeni bir sürecin kapıları aralandı. Peki halk PKK'nın fesih süreci hakkında ne düşünüyor? A Haber ekibi Diyarbakır sokaklarında bu sorunun cevabını aradı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adım adım Terörsüz Türkiye’ye doğru! Diyarbakır halkı ne diyor?
Erhan Kork’a bahis operasyonu
Erhan Kork’a bahis operasyonu
Terörsüz Türkiye hedefi | Diyarbakır halkı ne diyor?
Terörsüz Türkiye hedefi | Diyarbakır halkı ne diyor?
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!
. Bahis parası işte böyle hesaplandı
. Bahis parası işte böyle hesaplandı
Osmanlı’nın ilk şehit pilotları
Osmanlı’nın ilk şehit pilotları
Suriye’ye yapılan ziyaretin perde arkası!
Suriye’ye yapılan ziyaretin perde arkası!
ABD, Çin’i Tayvan üzerinden işgal etmeye mi hazırlanıyor?
ABD, Çin'i Tayvan üzerinden işgal etmeye mi hazırlanıyor?
Sarıyer eski belediye başkanı Şükrü Genç ve 16 şüpheli tutuklandı!
Sarıyer eski belediye başkanı Şükrü Genç ve 16 şüpheli tutuklandı!
İmam Koç glütensiz ekmekle çölyak hastalarına umut oldu
İmam Koç glütensiz ekmekle çölyak hastalarına umut oldu
CHP’de gizli yarış sürüyor! Yavaş: Kimsenin yedeği değilim...
CHP'de gizli yarış sürüyor! Yavaş: Kimsenin yedeği değilim...
Bahis parası işte böyle aklandı!
Bahis parası işte böyle aklandı!
Sağlık ordusuna 37 bin yeni çalışan!
Sağlık ordusuna 37 bin yeni çalışan!
Daha Fazla Video Göster