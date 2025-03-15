Adım adım Terörsüz Türkiye’ye doğru! Diyarbakır halkı ne diyor?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröristbaşı terörün bittiğini, örgütün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" sözlerinin ardından. Yeni bir sürecin kapıları aralandı. Peki halk PKK'nın fesih süreci hakkında ne düşünüyor? A Haber ekibi Diyarbakır sokaklarında bu sorunun cevabını aradı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN