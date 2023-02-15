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Adım adım DEPREM RİSK TESPİTİ! Asrın felaketi sonrası Gaziantep... Binalar neden yıkıldı? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 10:28
Son dakika deprem haberi... Deprem bölgesinde riskli ve yıkılacak yapıların tespiti sürüyor. Binalar nasıl yıkıldı? ATV muhabiri Özlem Aktay, Gaziantep'te İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Eyübhan Avcı'ya sordu. İşte detaylar...
Adım adım deprem risk tespiti ADIM ADIM DEPREM RİSK TESPİTİ

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