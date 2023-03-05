Adı konmayan ittifak başlamadan bitti! Muharrem İnce: Ben kimsenin yedek adayı değilim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrıldığını açıkladı. Özdağ, Mansur Yavaş'ın adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yapmak istediği miting nedeniyle İnce'nin böyle bir karar aldığını söyledi. Muharrem İnce ise yaptığı açıklamada Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı adaylığa çağırmasını nezaketsizlik olarak nitelendirdi.

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