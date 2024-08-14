Adaylıktan çekilen Biden'dan dikkat çeken açıklama: İş arıyorum!

ABD başkan adaylığından çekilen Joe Biden, Beyaz Saray'da 100'e yakın içerik üreticisiyle bir araya geldi. Biden'ın yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. Biden, "Bu yüzden sizi Beyaz Saray'a davet ettim çünkü iş arıyorum." dedi.

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