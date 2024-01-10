Adaylık krizi sürüyor! CHP Genel Merkezi'nde anbean ne oluyor?

CHP'de aday belirleme süreci büyük bir krize dönüşüyor. Seçmen neye göre, nasıl karar verecek? Adayların açıklanması neden gecikti? Tüm detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı...

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