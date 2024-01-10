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Adaylık krizi sürüyor! CHP Genel Merkezi'nde anbean ne oluyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 23:08
Güncelleme:10.01.2024 23:08
CHP'de aday belirleme süreci büyük bir krize dönüşüyor. Seçmen neye göre, nasıl karar verecek? Adayların açıklanması neden gecikti? Tüm detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı...
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