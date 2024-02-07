Adaylar tamam sıra meclis üyelerinde! AK Parti ve MHP heyetleri meclis üyelikleri için bir araya gelecek

AK Parti ve MHP heyetleri meclis üyelikleri için tekrar bir araya gelecek. Cumhur İttifakı'nda il ve ilçelerin ardından nasıl bir ittifak yapılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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