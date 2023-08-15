Uzun süredir değişim çağrısı yapan fakat net bir şekilde ortaya çıkmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti. İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığını resmen duyurdu. Genel Başkanlık konusunda da açıklamalarda bulunan İmamoğlu; "Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim" ifadelerine yer verdi.