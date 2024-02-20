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Aday listeleri için son gün bugün

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 10:11
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimine ilişkin seçim takvimi işliyor. Siyasi partiler, aday listelerini bugün saat 17'ye kadar teslim edecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıailoğlu aktardı.
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Aday listeleri için son gün bugün
Aday listeleri için son gün bugün
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