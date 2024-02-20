Aday listeleri için son gün bugün

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimine ilişkin seçim takvimi işliyor. Siyasi partiler, aday listelerini bugün saat 17'ye kadar teslim edecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıailoğlu aktardı.

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