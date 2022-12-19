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Aday İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu? Yargı kararı adaylık gerilimini ortaya çıkardı

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 10:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararı sonrası yaşananlar ''Kemal Kılıçdaroğlu'na Saraçhane darbesi" yorumlarını beraberinde getirmişti. CHP'de gündem değişmedi. Parti kurmayları, “İmamoğlu aday değil, adayımız Kılıçdaroğlu” açıklaması yaptı.
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