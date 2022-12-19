19 Aralık 2022, Pazartesi
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Aday İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu? Yargı kararı adaylık gerilimini ortaya çıkardı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararı sonrası yaşananlar ''Kemal Kılıçdaroğlu'na Saraçhane darbesi" yorumlarını beraberinde getirmişti. CHP'de gündem değişmedi. Parti kurmayları, “İmamoğlu aday değil, adayımız Kılıçdaroğlu” açıklaması yaptı.