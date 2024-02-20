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Adana'ya yeni millet bahçesi! Ne zaman hizmete girecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 14:30
Adana 5 Ocak Stadyumu Millet Bahçesi oluyor. Peki çalışmalar ne zaman bitecek, proje ne zaman hizmete girecek? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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