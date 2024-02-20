Adana'ya yeni millet bahçesi! Ne zaman hizmete girecek?

Adana 5 Ocak Stadyumu Millet Bahçesi oluyor. Peki çalışmalar ne zaman bitecek, proje ne zaman hizmete girecek? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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