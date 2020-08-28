Adana'nın trafik sorunu çözecek köprü çürümeye terk edildi! CHP'nin tamamlayamadığı projeyi devlet yapacak!

Adana'da 30 Mart 2016 tarihinde şehrin trafik sorunu çözecek olan Devlet Bahçeli Köprüsü'nün temelleri atılmıştı. Ancak yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi CHP kazanınca parti bu projeyi bütçe yetersizliğinden durdurdu ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan duruma el attı. Son durumu A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur Adana'dan aktardı.

Adana'da CHP tarafından çürümeye terk edilen Devlet Bahçeli Köprüsü'nden açıklamalarda bulunan A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, "A Haber olarak şu anda Devlet Bahçeli Köprüsü'nün hemen yanı başındayız. Devlet Bahçeli Köprüsü Adana'da merkez ilçeleri birbirine bağlamakla birlikte Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Üniversitesi ve Şehir Hastanesi olmak üzere önemli kurumlara Adanalıların rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacak bir proje.

Bu projeyi bir önceki dönem belediye başkanı Hüseyin Söz başlatmıştı. 30 Mart 2016 tarihinde Devlet Bahçeli de temel atma törenine katılmıştı ancak projenin 4'te biri tamamlanmış durumda.

Yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar geçince projedeki çalışmalar durdurulmuştu.

İşte bu proje çürümesin diye Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi ve talimat üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü de ihale açtı. Eylül ayı içerisinde bu projenin tamamlanması için ihale yapılacak ve inşaat çalışmaları yeniden başlayacak.

Oldukça önemli bir proje, 3 şerit gidiş 3 şerit de dönüş olacak şekilde toplamda 1600 metrelik bir köprü ve ortasından da metro geçmesi için de çalışma yapılacak." açıklamasında bulundu.