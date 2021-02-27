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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Adanalı ustadan mor baklava tarifi! Boya değil sağlıklı un Giriş: 27.02.2021 11:02 Güncelleme:27.02.2021 11:06 Adana lezzetlerinin arasına mor baklava da girdi. Bir tatlı ustasının yaptığı mor baklavayı görenler ilk başta gıda boyası sansa da tadına bakınca damaklarında eşsiz bir lezzeti fark ediyor. Ustası Mehmet Tekin A Haber ekibine mor baklavanın sırrını anlattı. DİĞER