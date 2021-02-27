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Adanalı ustadan mor baklava tarifi! Boya değil sağlıklı un

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2021 11:02
Güncelleme:27.02.2021 11:06
Adana lezzetlerinin arasına mor baklava da girdi. Bir tatlı ustasının yaptığı mor baklavayı görenler ilk başta gıda boyası sansa da tadına bakınca damaklarında eşsiz bir lezzeti fark ediyor. Ustası Mehmet Tekin A Haber ekibine mor baklavanın sırrını anlattı.

İşte mor baklava tarifi!
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