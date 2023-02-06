06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adana’dan enkazdan yaralı bir kadın çıkarıldı ve hastaneye gönderildi

Adana’dan enkazdan yaralı bir kadın çıkarıldı ve hastaneye gönderildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2023 14:42
Deprem felaketi Türkiye’yi derinden sarstı. 10 ili etkilen deprem sonrası oluşan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Adana’da bir kadın enkazdan çıkarıldı ve hastaneye götürüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Enkazdan hayata tutundu!
Enkazdan hayata tutundu!
KORKU FİLMİ GİBİ
"KORKU FİLMİ GİBİ"
3 kişiye canlı ulaşacaktık...
"3 kişiye canlı ulaşacaktık..."
CANLI YAYININDA DEPREM ANI!
CANLI YAYININDA DEPREM ANI!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Canlı yayında deprem anı!
Canlı yayında deprem anı!
Son yüzyılın en yıkıcı depremi
Son yüzyılın en yıkıcı depremi
Devlet tüm imkanları seferber etti!
Devlet tüm imkanları seferber etti!
Tüm spor müsabakaları iptal edildi
Tüm spor müsabakaları iptal edildi
Deprem bölgesinde okullar tatil edildi!
Deprem bölgesinde okullar tatil edildi!
Başkan Erdoğan kriz merkezinde!
Başkan Erdoğan kriz merkezinde!
A Haber depremin merkez üssü Pazarcık’ta!
A Haber depremin merkez üssü Pazarcık’ta!
Daha Fazla Video Göster