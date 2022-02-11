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Adana’da zehir tacirlerine film sahnelerini aratmayan operasyon! 11 zanlı yakalandı

İHA
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Giriş: 11.02.2022 10:05
Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele aralıksız sürüyor. Adana emniyet güçleri zehir ticareti yaptığı iddia edilen 11 sanığın yakalanması için terör polisinin operasyon timiyle beraber gündüz vakti evlere şok baskın gerçekleştirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak anılan uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 11 zanlıyı belirledi.

BAKAN SOYLU'NUN TALİMATIYLA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Savcılığın zanlılar ile ilgili yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Uyuşturucu operasyonlarını gece yapıyoruz, çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım ve Türk polisinin, Türk jandarmasının uyuşturucuyla nasıl mücadele ettiğini herkes ortaya koysun" talimatı doğrultusunda kolları sıvadı.

11 AYRI ADRESE ŞOK BASKIN

Şüphelilerin yakalanması için belirlenen 11 ayrı adrese gündüz vakti terör polislerinin operasyon timi desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla açarak girdikleri evlerde şüphelileri etkisiz hale getirdi. Bu sırada operasyon kapsamında abluka altına alınan sokaklarda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan polisler ise elleri tetikte bekledi.

Operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerdeki aramalarda 2,83 gram bonzai, 2,42 gram eroin, 1,59 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ile 1 tabanca ele geçirdi.

6 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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