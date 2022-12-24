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Adana’da yaşlı çiftin zorlu yaşam mücadelesi! Alzheimer hastası eşinden şiddet görüyor

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Giriş: 24.12.2022 17:05
Adana'da yaşayan Cumali ve Emine Bursal çifti hastalıkları nedeniyle zor günler geçiriyor. 59 yaşında felç olan Cumali Bursal, alzheımer hastası eşinin sürekli atak geçirmesiyle ölümle burun buruna geliyor. Yaşlı çift yardım bekliyor.
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