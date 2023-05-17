Adana’da terörist el bombasıyla eylem yapacaktı! Polis ve bekçiler son anda kanlı eylemi önledi

Adana'da el bombasıyla eylem yapacak PKK'lı terörist, polis ve bekçiler tarafından yakalandı. Şüphelinin bir seçim bürosuna el bombası atıp yanındaki tabancayla da ateş açacağı değerlendiriliyor.

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