03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Adana’da TEKNOFEST heyecanı! Togg’un yeni modeli görücüye çıktı

Adana’da TEKNOFEST heyecanı! Togg’un yeni modeli görücüye çıktı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2024 12:14
Adana'da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, TEKNOFEST heyecanı sürüyor. Yerli ve milli ürünler görücüye çıkarken gençleri buluşları da sergileniyor. Detaylar o bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TEKNOFEST heyecanı! İşte yeni modeli
TEKNOFEST heyecanı! İşte yeni modeli
A Haber vurulan sağlık merkezinde!
A Haber vurulan sağlık merkezinde!
Lübnan İsrail’in saldırıları altında!
Lübnan İsrail’in saldırıları altında!
A Haber savaş cephesinde
A Haber savaş cephesinde
İsrial’in kirli planı! Türkiye’ye 1 saatlik mesafe
İsrial'in kirli planı! Türkiye'ye 1 saatlik mesafe
Cem Garipoğlu o mezarda mı?
Cem Garipoğlu o mezarda mı?
A Haber savaş cephesinde
A Haber savaş cephesinde
Orta Doğu’da eller tetikte! İsrail’in Rusya’yı planı
Orta Doğu’da eller tetikte! İsrail’in Rusya’yı planı
644 şüpheli yakalandı
644 şüpheli yakalandı
Soruşturmada 13 dakika detayı!
Soruşturmada 13 dakika detayı!
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Suriye’de mühimmat deposu vuruldu
Suriye'de mühimmat deposu vuruldu
Daha Fazla Video Göster