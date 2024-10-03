Adana’da TEKNOFEST heyecanı! Togg’un yeni modeli görücüye çıktı

Adana'da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, TEKNOFEST heyecanı sürüyor. Yerli ve milli ürünler görücüye çıkarken gençleri buluşları da sergileniyor. Detaylar o bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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