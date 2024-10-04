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Adana’da TEKNOFEST heyecanı! Roketsan ürünleri göz doldurdu

Adana’da TEKNOFEST heyecanı! Roketsan ürünleri göz doldurdu

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 15:12
Adana'da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST heyecanı sürüyor. Festivalde sergilenen Roketsan'ın projeleri yoğun ilgi görüyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
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Roketsan ürünleri göz doldurdu
Roketsan ürünleri göz doldurdu
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