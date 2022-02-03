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Adana'da seçimi kaybeden Millet İttifakı'nın başkanlarına büyük kıyak!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2022 14:45
Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "namus sözü" diyerek seçim sloganı haline getirdiği işten çıkarmama vaatleri, tüm CHP'li belediyelerde havada kaldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da "Milletin malını gözümüz gibi koruyacağız. Ben milletin parasını çarçur ettirmem" diyerek oturduğu başkanlık koltuğunda adeta kıyım yaptı. Karalar 31 Mart seçimlerinin ardından 2 bin 484 işçiyi kapının önüne koydu. Tek skandalı bu olmayan Zeydan Karalar, Adana'nın ilçelerinde seçimi kaybeden başkanların hepsini Büyükşehir'in iştirak şirketlerine yerleştirdi. Millet İttifakı'nın bu isimleri huzur hakkı adı altında bir yılda servet değerinde ödeme aldı.
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