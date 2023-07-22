Adana’da orman yangını! Ekipler alarma geçti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler hava destekli söndürme çalışması başlattı.

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