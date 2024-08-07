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Adana'da korkutan deprem! Prof Dr. Aydın Büyüksaraç: Kahramanmaraş depremine benziyor

Adana'da korkutan deprem! Prof Dr. Aydın Büyüksaraç: Kahramanmaraş depremine benziyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 07:56
Güncelleme:07.08.2024 07:56
Adana'da birer dakika arayla 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof Dr. Aydın Büyüksaraç, A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.
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