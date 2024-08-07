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Adana'da korkutan deprem! Panik anları kamerada

Adana'da korkutan deprem! Panik anları kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 06:59
Güncelleme:07.08.2024 06:59
Adana’nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa atıp korktuklarını söyledi.
Korkutan deprem! Panik anları kamerada
Korkutan deprem! Panik anları kamerada
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