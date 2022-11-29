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Adana'da kimya fabrikasında yangın: Yollar kapatıldı dükkanlar boşaltıldı

AA
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Giriş: 29.11.2022 09:24
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.
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