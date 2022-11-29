29 Kasım 2022, Salı
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Adana'da kimya fabrikasında yangın: Yollar kapatıldı dükkanlar boşaltıldı
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.