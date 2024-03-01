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Adana'da karakola pompalı tüfekle saldırı! İşte o anlar

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Giriş: 01.03.2024 11:06
Adana’da bir kişinin karakola pompalı tüfekle ateş açması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırganın yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.
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Adana’da karakola pompalı tüfekle saldırı!
Adana'da karakola pompalı tüfekle saldırı!
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