27 Mart 2025, Perşembe
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Adana'da kahreden şaka ölümle sonuçlandı! 11 yaşındaki küçük kız okul servisinin altında kaldı
Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen feci kazada, 11 yaşındaki Gazel Alsheıkm, arkadaşının şaka amaçlı itmesi sonucu okul servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybetti. Olay yerinde gözyaşlarına boğulan baba, kızının elini tutarak acısını paylaştı. Kazanın ardından polis, servis şoförünü gözaltına alırken, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.