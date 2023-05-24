24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Adana'da kafa attığı adam öldü! Tartışma sebebi “pes” dedirtti
Kan donduran olay geçen hafta Adana'da meydana geldi. Yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişinin kafa attığı adam hastanede beyin kanamasından hayatını kaybetti. Olayın ardından arkadaşının evinde yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.