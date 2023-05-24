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Adana'da kafa attığı adam öldü! Tartışma sebebi “pes” dedirtti

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2023 11:22
Kan donduran olay geçen hafta Adana'da meydana geldi. Yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişinin kafa attığı adam hastanede beyin kanamasından hayatını kaybetti. Olayın ardından arkadaşının evinde yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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