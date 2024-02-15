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Adana’da fabrika atıkları nedeniyle dere mor renk aldı! Fabrikaya para ve dere temizleme cezası

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 12:24
Adana’nın Kozan ilçesinde kimyasal atıklar nedeniyle dereyi kirleten fabrikaya para ve dere yatağını temizleme cezası verildi. Peki son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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