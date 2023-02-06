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Adana'da enkaz altındaki vatandaş böyle yardım istedi

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Giriş: 06.02.2023 08:14
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Adana'da yaşanan depremde enkaz altında kalan vatandaş böyle yardım istedi
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