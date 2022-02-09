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Adana’da DEAŞ’a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İHA
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Giriş: 09.02.2022 08:40
Güncelleme:09.02.2022 08:40
Adana’da şafak vakti hain terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda zanlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şafak vakti özel harekat emniyet güçlerinin de desteği ile aynı zamanlı baskınlar düzenlendi.

GENİŞ ÖNLEM ALINDI

Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timdeki polisler koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlere girdi.

ŞÜPHELİLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Eve giren özel harekat timi şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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