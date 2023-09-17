17 Eylül 2023, Pazar
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Adana'da DEAŞ operasyonu! 17 örgüt mensubu yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'da DEAŞ yapılanmasına yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya bu önemli operasyonda 17 örgüt mensubunun yakalandığını duyurdu.