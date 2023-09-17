17 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adana'da DEAŞ operasyonu! 17 örgüt mensubu yakalandı

Adana'da DEAŞ operasyonu! 17 örgüt mensubu yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2023 17:35
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'da DEAŞ yapılanmasına yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya bu önemli operasyonda 17 örgüt mensubunun yakalandığını duyurdu.
Adana’da DEAŞ operasyonu!
Adana'da DEAŞ operasyonu!
Başkan Erdoğan ABD’de! İşte programı
Başkan Erdoğan ABD'de! İşte programı
Yassıada’da neler yaşandı?
Yassıada'da neler yaşandı?
Yassıada’da 62 yıl önce neler yaşandı?
Yassıada’da 62 yıl önce neler yaşandı?
Cumhur İttifakı sahaya indi! A Haber’e özel çarpıcı açıklamalar... CHP ve İYİ Parti’ye sert sözler: Türkiye Zilletten kurtulacak
Cumhur İttifakı sahaya indi! A Haber'e özel çarpıcı açıklamalar... CHP ve İYİ Parti'ye sert sözler: Türkiye "Zillet"ten kurtulacak
Demokrasiye kara leke: 27 Mayıs
Demokrasiye kara leke: 27 Mayıs
Adnan Menderes’in idam edilişinin 62. yılı
Adnan Menderes’in idam edilişinin 62. yılı
’’Yanar döner bir parti’’
''Yanar döner bir parti''
Ceyhan Belediye Başkanı için ihraç talebi
Ceyhan Belediye Başkanı için ihraç talebi
Polis memuru Murat Akpınar şehit oldu
Polis memuru Murat Akpınar şehit oldu
Başkan Erdoğan mesaj yayımladı
Başkan Erdoğan mesaj yayımladı
Özel kalemi Menderes’i anlattı
Özel kalemi Menderes'i anlattı
Daha Fazla Video Göster