Adana’da D-400 karayolunda kaos! Kazada 5 kişi yaralandı

Adana D-400 karayolu Yılankale mevki otoban girişinde korkunç bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lastiği patlayınca sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce refüje çıktı, ardından yolun karşısına geçti. Otomobil yolun karşısına geçtikten sonra D-400 karayolu üzerinde adeta bir kaos yaşandı. Başka bir sürücünün seyir halindeki aracına çarptı, araçtan kopan teker çarpası ise başka bir otomobilin kazasına yol açtı.