Adana'da bir tesiste 263 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesinde bir tesiste kaçak makaron üretimi yapıldığı iddiası üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, aramalarda 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyeti’nden yapılan açıklamada, Türkiye'de tek seferde en yüksek makaron miktarının ele geçirilerek rekor kırıldığına vurgu yapıldı.

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